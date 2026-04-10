Серіал «Півень» зі Стівом Кареллом продовжили на другий сезон

Артем Черничко 10 квітня 2026
Комедійний серіал «Півень» (Rooster) отримає продовження. Телеканал HBO офіційно оголосив про запуск другого сезону після того, як шоу продемонструвало найкращі показники серед нових комедій мережі за останні десять років, пише Variety.

За даними HBO, перші чотири епізоди серіалу збирали в середньому 5,8 мільйона глядачів у США. Завдяки таким цифрам «Півень» став найпопулярнішим комедійним дебютом каналу за понад десятиліття. Фінал першого сезону, який складається з 10 серій, вийде в ефір на HBO та платформі HBO Max 10 травня.

Шоу, створене Біллом Лоуренсом («Тед Лассо», «Правдива терапія») та Меттом Тарсесом, розповідає про складні стосунки батька та доньки в університетському кампусі. Стів Карелл грає комерційно успішного письменника, а Чарлі Клайв — його доньку, професорку, яка переживає важке та публічне розлучення.

Серіал «Півень» — нова терапевтична комедія про короля всіх невдах
У серіалі також знялися Деніелл Дедвайлер, Філ Данстер, Джон К. Макгінлі та Лорен Цай.

«Ми надзвичайно вдячні HBO за можливість продовжувати роботу над цим шоу разом зі Стівом та нашим неймовірним акторським складом. Це стало знаковим етапом у нашій кар'єрі», — зазначив співтворець Білл Лоуренс.

Зображення: надано Megogo
