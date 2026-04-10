ЄС запускає біометричний контроль на кордонах — штампи в паспортах скасують

Іван Назаренко 10 квітня 2026
Європейський Союз переводить перетин Шенгенської зони на біометричний облік, пише BBC.

Система, яка називається Entry/Exit System (EES), збирає відбитки пальців і фото разом зі скануванням паспорта.

Повноцінний запуск EES запланований із цієї п’ятниці на всіх пунктах перетину кордону в межах Шенгену, хоча впровадження відбувається поступово і не всі аеропорти одразу перейдуть на новий порядок.

Система має замінити звичні штампи в паспорті. Вона автоматично фіксуватиме в’їзд і виїзд громадян країн поза ЄС, допомагаючи відстежувати порушення термінів перебування і посилюючи контроль безпеки.

Під нові правила підпадають 29 європейських країн Шенгенської зони. Серед них популярні туристичні напрямки, зокрема Франція, Іспанія, Італія, Португалія та Греція.

Під час першого в’їзду мандрівники мусять пройти реєстрацію: відсканувати паспорт, здати відбитки пальців і зробити фото. У разі авіаперельотів це відбуватиметься після прильоту, а на наземних маршрутах — ще до перетину кордону. Дані зберігатимуть три роки і перевірятимуть під час наступних поїздок.

Попри заявлену мету спростити подорожі, система вже спричинила проблеми. У низці аеропортів фіксували багатогодинні черги, а експерти попереджають про можливі затримки в пікові туристичні періоди. Частину перевірок дозволено тимчасово спрощувати, щоб уникнути колапсу.

Паралельно ЄС готує ще одну зміну — систему попереднього дозволу на поїздки European Travel Information and Authorisation System. Вона запрацює орієнтовно наприкінці 2026 року і вимагатиме онлайн-реєстрації перед поїздкою до Європи.

Фото: Tomek Baginski / Unsplash
