Іван Назаренко 26 травня 2026
Кияни вимагають якнайшвидше відновити Лук'янівський ринок, зруйнований російською атакою — петиція

Після ракетного удару Росії 24 травня кияни зареєстрували петицію з вимогою якнайшвидше відновити Лук’янівський ринок, який зазнав серйозних руйнувань.

Автори звернення наголошують, що Лук’янівський ринок — це не просто торговельний майданчик, а важлива частина міського життя, місце роботи для десятків підприємців і джерело доступних продуктів для мешканців району.

У петиції зазначають, що російська атака вдарила не лише по будівлях, а й по людях, малому бізнесу та повсякденному життю киян.

Мешканці Києва закликають Київську міську державну адміністрацію і Київську міську раду провести оперативну оцінку збитків, оприлюднити план відновлення ринку та передбачити фінансування робіт із міського бюджету й міжнародної допомоги.

Також автори петиції просять підтримати підприємців і працівників, які втратили робочі місця, а ще — не допустити ліквідації ринку чи забудови території іншими комерційними об’єктами.

На думку авторів, відновлення Лук’янівського ринку може стати символом стійкості столиці та підтримки людей, які продовжують працювати й підтримувати економіку міста попри війну.

Фото: ДСНС Києва
