Помер культовий джазовий саксофоніст Сонні Роллінз

Іван Назаренко 26 травня 2026
Помер легендарний джазовий саксофоніст Сонні Роллінз — один із найвпливовіших імпровізаторів в історії жанру. Музикант помер у своєму будинку в штаті Нью-Йорк у віці 95 років, пише Deadline.

За понад 60 років кар’єри Роллінз записав більш як 60 альбомів, а його композиції St. Thomas, Oleo, Doxy та Airegin стали джазовими стандартами. Видання The New York Times свого часу писало, що навіть за мірками музики, яка цінує індивідуальність, він виділявся. Associated Press називало його невгамовним генієм джазу.

На початку кар’єри Роллінз надихався Чарлі Паркером, а ще у школі його наставником став Телоніус Монк. Пізніше музикант записувався з цілою плеядою джазових легенд — від Майлза Девіса до Діззі Гіллеспі та Орнетта Коулмана.

Однією з найважливіших робіт Роллінза вважається альбом Saxophone Colossus 1957 року. У 2017-му його внесли до Національного реєстру записів Бібліотеки Конгресу США як один із визначальних джазових альбомів.

Навіть люди, далекі від джазу, могли чути його гру: Роллінз виконав саксофонне соло у пісні Waiting on a Friend гурту The Rolling Stones. Барабанщик гурту Чарлі Воттс називав Роллінза музикантом, на якого саксофоністи дивляться із благоговінням, і казав, що той залишався на піку форми навіть у похилому віці.

Роллінз припинив виступати 2014 року. За життя він отримав премію «Греммі» за життєві досягнення, Національну медаль мистецтв США і Премію Центру Кеннеді, яку йому вручав Барак Обама.

Фото: NYCultureBeat / Wikimedia Commons
