Суд у Києві скасував дозвіл на будівництво офісного центру впритул до «Будинку з комахами»

Голосіївський районний суд міста Києва скасував дозвіл на будівництво офісного центру, яке планували розгорнути впритул до історичного «Будинку з комахами» на вулиці Володимирській, 93. Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Історія конфлікту навколо пам'ятки архітектури 1893 року триває вже кілька років. Активіст нагадав, що забудовник ТОВ «Сенс буд» ще у 2021 році розпочав підготовчі роботи на розі вулиць Жилянської та Володимирської. За його словами, аби збільшити площу майбутнього офісного центру, підприємці викупили більшість квартир в історичній будівлі поруч, після чого почали розбирати старовинний будинок та звернулися до суду з вимогою скасувати його охоронний статус.

Захистити будівлю вдалося у 2023 році, коли Шостий апеляційний адміністративний суд офіційно залишив за «Будинком з комахами» статус пам’ятки архітектури. Вже за рік місцеві мешканці подали новий позов — цього разу з вимогою скасувати сам дозвіл на будівництво офісного центру.

Як зазначає активіст, масштабне комерційне будівництво мало повністю перекрити єдиний повноцінний виїзд із дворів до вулиці Жилянської. Попри чинні Державні будівельні норми та офіційні межі кадастрової ділянки, забудовник намагався розширити площу об'єкта за рахунок міжбудинкового проїзду.

«Думаю, тепер слово за Київською міською прокуратурою — потрібно зобов’язати забудовника відновити зруйноване та привести пам'ятку до належного стану», — додав Перов.

Свою назву будинок отримав завдяки ліпним зображенням комах, зокрема гігантських мух, на плафоні сходової клітки.