У метро Харкова транслюватимуть музику — для підтримки пасажирів

У КП «Харківський метрополітен» розглядають можливість впровадження музичного супроводу на станціях. Мета — підтримати емоційний стан пасажирів і створити більш спокійну та комфортну атмосферу під час перебування на платформах.

«У складний воєнний час навіть невеликі позитивні зміни мають важливе значення для психологічного комфорту людей. Саме тому музичний супровід має допомогти пасажирам хоча б ненадовго відволіктися від щоденного стресу та тривожних новин», — зазначають у пресслужбі підземки.

Нині триває опрацювання всіх технічних та організаційних аспектів реалізації цієї ініціативи. Яку саме музику планують транслювати, наразі не уточнюють.

Першою станцією, де планують запровадити музичний супровід у тестовому режимі, стане «Перемога». Запуск проєкту на одній локації дозволить фахівцям оцінити реакцію пасажирів і зібрати зворотний зв’язок щодо нововведення.

Харківський метрополітен налічує три лінії, на яких розташовано 30 станцій. З початку повномасштабного вторгнення метро також виконує функцію підземного укриття для тисяч містян під час повітряних тривог та обстрілів.