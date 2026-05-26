Гурт BTS здобув головну нагороду American Music Awards 2026

Південнокорейський гурт BTS отримав головну нагороду «Артист року» на церемонії вручення премії American Music Awards 2026. Про це пише Variety.

Для гурту це друга перемога в цій категорії: раніше BTS здобували таку відзнаку у 2021 році. Цьогоріч вони отримали її вперше після паузи, пов’язаної з проходженням учасниками військової служби.

BTS також перемогли в категоріях «Пісня літа» за трек «Swim» і «Найкращий K-pop-виконавець».

Жіночий гурт Katseye став «Новим артистом року». Також виконавиці перемогли в категоріях «Проривний попартист» і «Найкраще музичне відео» — за кліп «Gnarly».

Одним із найбільш відзначених артистів вечора став Sombr. Він здобув три нагороди в рок- та альтернативних категоріях: «Проривний рок / альтернативний артист», «Найкраща рок / альтернативна пісня» за «Back to Friends» і «Найкращий рок / альтернативний альбом» за «I Barely Know Her».

«Піснею року» стала «Golden» із проєкту «Кейпоп-мисливиці на демонів» («KPop Demon Hunters») у виконанні вокального тріо HUNTR / X: Ejae, Одрі Нуна та Рей Амі. Трек також переміг у категоріях «Найкращий вокальний виступ» і «Найкраща поппісня». Сам анімаційний фільм «Кейпоп-мисливиці на демонів» отримав нагороду за найкращий саундтрек.

«Альбомом року» стала платівка Сабріни Карпентер «Man’s Best Friend». Загалом співачка отримала три відзнаки, зокрема за «Найкращий попальбом» і як «Найкраща попвиконавиця».

По три нагороди також здобули Cardi B і Бруно Марс. Cardi B перемогла в хіп-хоп-категоріях, зокрема за альбом «Am I the Drama?», а Бруно Марс — у R&B-категоріях за платівку «The Romantic» і трек «I Just Might».

Серед інших переможців — Bad Bunny, Шакіра, Тайла, Зара Ларссон, Кендрік Ламар, SZA, Джастін Бібер, Девід Гетта, Twenty One Pilots і Ноа Каган.

Тейлор Свіфт мала найбільше номінацій — вісім, але цього року залишилася без нагород. Водночас її рекорд за кількістю отриманих AMA залишається чинним: у Свіфт 40 статуеток. Без перемог також залишилися Олівія Дін, яка мала сім номінацій, і Леді Гага та Алекс Воррен із шістьма номінаціями кожен.

Біллі Айдол отримав премію за життєві досягнення, а гурт Black Eyed Peas відзначили за найкращу ретро-пісню — «Rock That Body».

Церемонія відбулася 25 травня в MGM Grand Garden Arena у Лас-Вегасі. Нагороди American Music Awards визначають глядачі шляхом голосування.