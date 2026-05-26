На фестивалі у Сіднеї 89 дронів впали у гавань під час шоу

Під час світлового фестивалю Vivid Sydney у гавані Дарлінг-Гарбор у Сіднеї 89 дронів впали у воду просто під час шоу, пише BBC.

Інцидент стався ввечері 25 травня під час виступу Star-Bound — масштабного дрон-шоу з використанням до тисячі безпілотників. На відео, які поширили очевидці, видно, як десятки дронів раптово починають падати з неба неподалік глядачів.

Британська компанія Skymagic, яка відповідала за шоу, пояснила збій непередбаченою зміною радіочастотного середовища вже після запуску дронів. Через це частина безпілотників втратила точність позиціонування та автоматично активувала аварійну процедуру посадки.

A light show in Sydney, Australia has been cancelled after a technical malfunction caused 89 drones to fall from the sky and into the city's harbour.



The company operating the drones say the failure was caused by a change in radio frequency.



За словами організаторів, 89 дронів впали у воду, але жоден із них не вилетів за межі визначеної зони безпеки. Про постраждалих не повідомляється.

Один із працівників Дарлінг-Гарбору розповів австралійському мовнику ABC, що звук падіння був дуже гучним: дрони розбивалися об бетонну набережну.

Після інциденту організатори фестивалю скасували кілька наступних шоу та оголосили про повну перевірку разом із державними службами.

Vivid Sydney проводять із 2009 року. Фестиваль називають найбільшою подією світла, музики та мистецтва у Південній півкулі. Щороку він збирає тисячі туристів біля гавані Сіднея, зокрема біля Сіднейської опери.