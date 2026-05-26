У Києві обрали проєкт екопростору пам’яті Самійла Кішки на Подолі

У Києві визначили переможця відкритого всеукраїнського архітектурного конкурсу на створення екопростору пам’яті Самійла Кішки на Подолі. Про результати повідомили в ДІАЗ «Стародавній Київ».

Новий громадський простір планують облаштувати на вулиці Покровській, біля дзвіниці церкви Миколи Доброго. Йдеться про ділянку площею близько 600 м², яка зараз потребує впорядкування.

Першу премію отримав проєкт № 618945 архітектора Кирила Цумана. Журі відзначило його концепцію, якісний ландшафтний дизайн, цілісність ідеї та сучасне рішення. Проєкт рекомендували до реалізації, але з доопрацюванням образу скульптури Самійла Кішки та кута ділянки, що межує з територією церкви.

За словами керівника ДІАЗ «Стародавній Київ» Романа Маленкова, для реалізації простору шукатимуть мецената.

Призовий фонд конкурсу становив 30 тисяч гривень. Організатором виступила ГО «Україна Інкогніта», ініціатором — ДІАЗ «Стародавній Київ», замовником — КНМЦ за підтримки Департаменту охорони культурної спадщини КМДА. Приміщення для виставки надала ГО «Сміливі відновлювати».

Самійло Кішка — козацький отаман і гетьман, який понад 25 років провів у турецькому полоні, а згодом очолив повстання невільників на османській галері. Його подвиг увійшов до народної думи «Самійло Кішка».

Після визволення Кішка, за наданою інформацією, профінансував будівництво храму святого Миколая в Києві. Саме біля цього місця і планують облаштувати новий простір пам’яті.