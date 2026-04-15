На Рівненщині обвалилася частина Тараканівського форту — архітектурної пам’ятки XIX століття, розташованої неподалік від села Тараканів Дубенського району. Про це повідомили старший викладач КНУБА Андрій Швачко й ГО «Україна Інкогніта».

Швачко також оприлюднив фото, на яких видно руйнування частини споруди. За його словами, він досліджує форт із 2007 року і ще тоді помічав сліди руйнувань.

Як розповів Швачко, центральну казарму форту зведено з цегли, а на даху було покриття, яке захищало будівлю від опадів. Однак його знищили, і через це вода почала руйнувати пам’ятку.

Форт перебуває на балансі Міністерства оборони. На думку дослідника, об’єкт потрібно якнайшвидше консервувати, а також передати під опіку місцевої влади або Міністерства культури. Він також зазначив, що вивести форт із балансу Міністерства оборони можна лише рішенням уряду. За його словами, ще до повномасштабного вторгнення готували відповідний проєкт постанови, однак це питання так і не довели до кінця.

Тараканівський форт, також відомий як Дубенський форт, або Нова Дубенська фортеця, розташований за три кілометри від Дубна і за півтора кілометра від села Тараканів. Це офіційно закритий об’єкт, який перебуває в аварійному стані.

Будівництво форту завершили у 1890 році. Його звели як оборонну споруду нового типу за проєктом військового інженера Едуарда Тотлебена. Фортифікація має форму ромба, оточена глибоким ровом і земляними валами, укріпленими потужними стінами. Усередині розташована двоповерхова казарма, до якої ведуть чотири підземні ходи.

Перші серйозні випробування для форту припали на період Першої світової війни. На початку війни, у 1915 році, частини південно-західного російського фронту відійшли з форту після короткого бою, підірвавши частину укріплень. Улітку 1916 року під час Брусиловського прориву російські війська вибили з форту частини 4-ї австрійської армії. У цих боях загинули 200 австрійських солдатів, яких поховали поблизу форту.

Під час Другої світової війни бойові дії на території форту не велися, а після війни там розміщувалися військові склади. Відтоді форт поступово руйнується.