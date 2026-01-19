Gulliver у Києві готують до повноцінного відкриття — названо дату

Київський торговельно-офісний комплекс Gulliver планує повноцінно відкрити двері для відвідувачів та орендарів з 1 лютого 2026 року. Про це адміністрація повідомила в офіційному Telegram-каналі.

Наразі в будівлі тривають фінальні технічні заходи, необхідні для відновлення стабільної життєдіяльності як торговельної зони, так і бізнес-центру.

Нагадаємо, 26 липня 2025 року консорціум державних банків — «Ощадбанк» та «Укрексімбанк» — офіційно зареєстрував за собою право власності на ТОК Gulliver. Це відбулося через невиконання попереднім власником, ТОВ «Три О», зобов’язань за кредитом, для забезпечення якого комплекс був заставою.

Наприкінці жовтня 2025 року Gulliver був змушений призупинити роботу. Уже 12 грудня 2025 року для відвідувачів відкрили перший та мінус перший поверхи, де відновили роботу більшість рітейлерів, а з 15 грудня запрацював супермаркет «Сільпо».