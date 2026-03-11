Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

22 країни Європи вимагають не пускати Росію на Венеційську бієнале

Артем Черничко 11 березня 2026
Міністри культури та закордонних справ 22 європейських держав підписали спільну заяву з вимогою до керівництва 61-ї Венеційської бієнале переглянути рішення про повернення російського павільйону. Про це повідомляє Міністерство культури Латвії.

Ініціативу Латвії підтримали Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ірландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція та Україна. У листі, адресованому президенту та раді директорів Венеційської бієнале, наголошується, що культурні інституції несуть не лише мистецьку, а й моральну відповідальність.

«Культура невіддільна від реальності. Вона формує цінності та дії людей. Надання Росії престижного міжнародного майданчика на тлі війни в Україні та систематичного нищення української культурної спадщини є неприпустимим сигналом», — йдеться у зверненні.

Міністри також нагадали про позицію самих митців: у 2022 році російський художник Кирило Савченков та куратор Раймундас Малашаускас самі відмовилися працювати в павільйоні РФ.

Нагадаємо, організатори 61-ї Венеційської бієнале раніше оприлюднили перелік національних представництв, серед яких після трирічної перерви знову з’явилася Росія. Вони зазначили, що участь у виставці є «спонтанною ініціативою» будь-якої держави, яку визнає Італія, і вони не планують втручатися в цей процес.

Згодом українські митці зареєстрували петицію до Венеційської бієнале щодо участі Росії, а офіційний Київ виступив із протестом. Напередодні Єврокомісія пригрозила санкціями Венеційській бієнале через участь Росії.

Фото: Alexandru Ionescu / Unsplash
