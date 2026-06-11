Salomon одягатиме артистів балету Паризької опери

Спортивний бренд Salomon став офіційним партнером балетної трупи Паризької національної опери. Упродовж трьох сезонів він забезпечуватиме 154 артистів тренувальним взуттям, технологічним одягом та аксесуарами.

Партнерство стартує із сезону 2025–2026 років. Екіпірування використовуватимуть на різних етапах щоденної роботи артистів — під час розминок, тренувань, репетицій, відновлення та поїздок.

Генеральний директор Salomon Гійом Мейзенк сказав, що балет Паризької опери «уособлює дисципліну, точність, відданість і майстерність зусилля». За його словами, ці цінності близькі бренду, який працює зі спортсменами.

Директор танцювального напряму Паризької опери Жозе Мартінес зазначив, що для трупи важливі добробут артистів і якість умов їхньої підготовки. За його словами, партнерство із Salomon має забезпечити артистів екіпіруванням, яке відповідає «інтенсивності їхньої щоденної роботи та високим вимогам мистецької і фізичної практики».

Salomon також підтримуватиме діяльність балету та промоцію однієї з найвідоміших танцювальних труп світу.