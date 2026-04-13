Артем Черничко 13 квітня 2026
Брітні Спірс звернулася до рехабу після скандального арешту

Американська попзірка Брітні Спірс добровільно звернулася по допомогу до реабілітаційного центру. Це сталося після того, як минулого місяця співачку заарештували за звинуваченням у водінні в стані сп'яніння, пише Variety.

Інцидент стався ввечері 5 березня, коли патрульна поліція Каліфорнії затримала Спірс. Зірку оформили в поліцейській дільниці о третій годині ночі наступного дня і невдовзі відпустили. Судове засідання у цій справі призначене на 4 травня.

Представник артистки в офіційній заяві назвав цей випадок «неприпустимим інцидентом» і зазначив, що Брітні має намір зробити правильні кроки для виправлення ситуації та дотримання закону. Рідні та близькі співачки планують підтримувати її протягом цього періоду, щоб допомогти налагодити життя та забезпечити подальший добробут.

Останнім часом Брітні Спірс рідко з'являлася в публічному просторі. На початку року вона продала свій музичний каталог компанії Primary Wave. Зірка не випускала альбомів з 2016 року, а нещодавно заявила, що більше ніколи не виступатиме у США. Натомість вона висловила надію на майбутні виступи у Великій Британії та Австралії.

Фото: rhysadams / Wikimedia Commons
