«Диявол носить Prada 2» успішно стартував у прокаті, зібравши $233 мільйони

Стрічка «Диявол носить Prada 2» завершила дебютний вікенд із показником $77 мільйонів на внутрішньому ринку США. Цей результат значно перевищив старт оригінального фільму 2006 року, який у свій час зібрав $27,5 мільйона за перші вихідні, пише Variety.

Загальні світові збори досягти позначки у $233 мільйони. Наразі проєкт посідає четверте місце за успішністю старту в поточному році, поступаючись лише стрічкам «Майкл» ($97,5 мільйона), «Супер Маріо Галактика в кіно» ($131 мільйон) та «Проєкт „Аве Марія“» ($80 мільйонів).

Бюджет сиквелу склав близько $100 мільйонів без урахування маркетингових витрат. За словами режисера Девіда Френкеля, основна частина коштів пішла на гонорари акторам. До своїх ролей через 20 років повернулися Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі.

Попри змішані відгуки критиків, глядачі сприйняли картину позитивно, про що свідчить оцінка «A-» на сайті CinemaScore.