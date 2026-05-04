ШІ-мем у фільмі «Диявол носить Prada 2» створила не нейромережа, а реальна художниця

Режисер фільму «Диявол носить Prada 2» Девід Френкель вирішив доручити створення ключового візуального елемента людині, а не штучному інтелекту. Йдеться про мем із зображенням Міранди Прістлі (Меріл Стріп) у ролі працівниці фастфуду, який з’являється в сюжеті стрічки, пише Variety.

Художниця Алексіс Франклін повідомила в Instagram, що саме вона є авторкою цього зображення. У фільмі цей кадр стає частиною хвилі онлайн-критики на адресу головної редакторки журналу Runway. Франклін також опублікувала таймлапс-відео процесу малювання, підкресливши, що робота над таким замовленням була для неї суцільним задоволенням.

Рішення студії найняти професійного митця для створення зображення, що імітує стиль ШІ, отримало позитивні відгуки у соцмережах. Користувачі відзначили важливість підтримки «живого» мистецтва на тлі масового впровадження нейромереж у кіновиробництво. Сама художниця закликала глядачів підтримувати компанії, які продовжують надавати роботу реальним митцям.

«Я отримала безліч коментарів від людей, які відчули полегшення, дізнавшись, що цей жарт у фільмі створений людиною», — написала авторка у соцмережі X.

Стрічка «Диявол носить Prada 2» завершила дебютний вікенд із показником у $233 мільйони у глобальному прокаті.