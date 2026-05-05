Художник Аніш Капур закликав виключити США з Венеційської бієнале через «розпалювання воєн»

Британсько-індійський художник і скульптор Аніш Капур заявив, що США варто виключити з Венеційської бієнале через «огидну політику ненависті» та «безперервне розпалювання воєн». Про це пише The Guardian.

Капур, який представляв Велику Британію на Венеційській бієнале в 1990 році, підтримав рішення міжнародного журі подати у відставку на знак протесту проти участі Росії та Ізраїлю. Водночас він вважає, що у своїх поясненнях журі мало також згадати США.

Відставку п’яти членів журі митець назвав «сміливим» кроком. Через це вручення нагород бієнале відклали до листопада.

Американський павільйон цьогоріч представляє художник Алма Аллен із проєктом «Call Me the Breeze». Його участь викликала критику через припущення про можливе втручання адміністрації Дональда Трампа в процес відбору. За даними The Guardian, оголошення американського учасника затрималося через тривалий шатдаун у США, а кілька художників відмовилися представляти країну.

Куратор американського павільйону Джеффрі Усліп захищає проєкт Аллена. Він наголошує, що абстрактне мистецтво також може мати політичний зміст, навіть якщо не виглядає як прямий політичний жест.

Навколо 61-ї Венеційської бієнале триває кілька політичних конфліктів. Понад 200 учасників підписали лист, організований Art Not Genocide Alliance, із вимогою скасувати ізраїльський павільйон. Організація також анонсувала страйк, який може вплинути на проведення події.

Окрему критику викликала участь Росії. Російський павільйон буде доступний для відвідувачів лише під час прев’ю-показів 5–8 травня. Після цього він закриється на весь період виставки через тиск міжнародної спільноти та загрозу припинення фінансування з боку ЄС.

Також Україна раніше звернулася до Італії з проханням не видавати візи російським учасникам.

Аніш Капур — один із найвідоміших сучасних скульпторів-концептуалістів. Він працює з масштабними дзеркальними, монохромними і просторовими об’єктами. Серед його найвідоміших робіт — «Cloud Gate» у чиказькому Millennium Park. Це велика дзеркальна скульптура з нержавної сталі у формі квасолини, через що її також називають «The Bean». Робота відбиває міський пейзаж і стала одним із найвпізнаваніших публічних артоб’єктів Чикаго.