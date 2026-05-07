У Японії відкрили виставку художника Mr. про мангу, самотність і попкультуру 90-х

Іван Назаренко 07 травня 2026
У музеї азійського мистецтва Фукуоки в Японії відкрилася масштабна виставка художника Mr. під назвою «We’ll Meet Again». Про це повідомляє Hypebeast.

Експозиція, яка триватиме до 21 червня, стала першою великою персональною виставкою митця в Японії за понад десять років.

На виставці зібрали понад 80 робіт — картини, скульптури, відео та інсталяції, які демонструють характерний стиль художника, натхнений мангою, відеоіграми, попкультурою 1990-х і японською субкультурою yankii — бунтарським молодіжним рухом, пов’язаним із хуліганською естетикою, байкерською культурою та демонстративним порушенням соціальних норм.

Однією з центральних частин експозиції стала велика інсталяція у вигляді захаращеної кімнати підлітка з порожніми бляшанками пива, старими телевізорами, мангою та розкиданими речами. У її межах також показують короткометражний фільм художника Nobody Dies.

Mr. став відомим у 1990-х роках як один із представників руху Superflat, створеного художником Такаші Муракамі. Його роботи поєднують «кавайність» із темами самотності, цифрової ізоляції та тиску споживацької культури. Художник співпрацює зі студією Kaikai Kiki, заснованою Муракамі, і вважається одним із найвідоміших авторів японського попарту нового покоління.

