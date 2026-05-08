BBC показала акторів серіалу про ранні роки The Beatles у Гамбурзі

Іван Назаренко 08 травня 2026
Стали відомі актори серіалу «Hamburg Days» про ранні роки гурту The Beatles у німецькому Гамбурзі. Зйомки шестисерійного проєкту від BBC вже стартували у Гамбурзі, Мюнхені та Ліверпулі, пише Variety.

Роль Джона Леннона виконає Ріс Манніон, Пола Маккартні зіграє музикант Елліс Мерфі, а Джорджа Гаррісона — новачок Гарві Бретт.

У серіалі також з’являться Луї Ландау в ролі художника і басиста Стю Саткліффа та Патрік Гілмор у ролі першого барабанщика гурту Піта Беста.

Сюжет «Hamburg Days» зосередиться на початку 1960-х, коли молодий гурт із Ліверпуля виступав у клубах гамбурзького району Санкт-Паулі. Саме там музиканти познайомилися з німецькими художниками Астрід Кірхгерр та Клаусом Форманном, які суттєво вплинули на ранній стиль і візуальний образ The Beatles.

Шоуранером серіалу став Крістіан Швохов, який працював над «Короною» та фільмом «Мюнхен: На межі війни». Сценарій пише Джеймі Каррагер, серед попередніх робіт якого — «Спадкоємці».

Історію частково заснували на автобіографії Клауса Форманна, який також виступає консультантом проєкту.

Музичним продюсером серіалу став володар премії BAFTA Девід Голмс, відомий роботою над «Вбиваючи Єву» та франшизою «Одинадцять друзів Оушена».

Прем’єра «Hamburg Days» відбудеться на BBC One та BBC iPlayer.

Це не єдиний байопік про The Beatles, який перебуває у розробці. Раніше режисер Сем Мендес розпочав рекламну кампанію свого амбітного проєкту — чотирьох фільмів про учасників ліверпульської четвірки.

