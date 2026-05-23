Талібан легалізував дитячі шлюби в Афганістані

Новий урядовий документ талібів в Афганістані прибирає чіткий мінімальний вік для шлюбу дівчат і пов’язує його зі статевою зрілістю. В одному з положень також ідеться, що мовчання дівчини, яка досягла статевої зрілості, можна тлумачити як згоду на шлюб, пишуть The Washington Post і The Times.

Йдеться про указ №18 «про судове розірвання шлюбу між подружжям», який оприлюднило Міністерство юстиції Афганістану. Документ містить положення про розлучення дівчат, які досягли статевої зрілості й уже перебувають у шлюбі. Згідно з найбільшою та найстарішою сунітською школою ісламського права, мінімальний вік статевої зрілості для дівчат становить дев’ять років. У Місії ООН з допомоги Афганістану заявили, що це фактично означає дозвіл дитячих шлюбів.

Раніше, відповідно до Цивільного кодексу Афганістану 1977 року, мінімальний вік для шлюбу становив 16 років для дівчат і 18 років для хлопців. Дівчат, які молодші за 16 років, могли видати заміж із дозволу батька або судді.

В ООН заявили, що нові положення підривають принцип вільної та повної згоди на шлюб і не захищають інтереси дитини. Представниця Місії ООН Джорджетт Ґаньйон назвала указ частиною ширшої тенденції, у межах якої права афганських жінок і дівчат поступово руйнуються.

Нові правила також ускладнюють розлучення для дівчат і жінок. Якщо дівчина просить чоловіка про розлучення, а він відмовляє, то за відсутності свідків вирішальним може бути слово чоловіка. Свідки не потрібні, якщо прохання подають безпосередньо перед суддею.

Правозахисники вважають, що таліби інституціоналізують дитячі шлюби в офіційній правовій системі. За неофіційними оцінками активістів, які наводить The Guardian, після заборони освіти для дівчат близько 70 % могли опинитися в ранніх або примусових шлюбах. Офіційної статистики щодо таких шлюбів в Афганістані немає.

Уряд талібів відкинув критику. Його представники заявили, що документ відповідає ісламському праву, а примусові шлюби дівчат у країні формально заборонені.

Після повернення Талібану до влади у 2021 році жінкам і дівчатам в Афганістані заборонили навчатися після шостого класу, вступати до університетів, працювати в більшості сфер і відвідувати багато публічних місць.