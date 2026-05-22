Шотландці вимагають легалізувати у США традиційну м'ясну страву гаґіс — вона заборонена у Штатах із 1979 року

Іван Назаренко 22 травня 2026
Перед чемпіонатом світу з футболу 2026 року шотландський виробник м'ясної продукції Simon Howie Butchers запустив кампанію за легалізацію гаґіса у США, пише Euronews.

Гаґіс — це одна з головних традиційних страв Шотландії. Його роблять із баранячого серця, печінки та легень разом із вівсянкою, цибулею та спеціями. Традиційно все це готують у баранячому шлунку.

У США страва заборонена ще з 1979 року через правила Міністерства сільського господарства США щодо вживання субпродуктів. Головна проблема у баранячих легенях, які входять до класичного рецепта та заборонені американським харчовим законодавством.

Для Шотландії це буде перший чемпіонат світу з 1998 року після шести невдалих кваліфікацій поспіль. Кампанію підтримав шотландський телеведучий Гордон Смарт, а фанатам збірної вже роздають прапори з написом «No haggis, no party».

У компанії Simon Howie заявляють, що США та Шотландію пов’язують теплі історичні стосунки, тому американцям варто нарешті дати шанс традиційній шотландській кухні. Автори кампанії також іронізують над тим, що «радіоактивно-зелений солодкий напій» Mountain Dew у країні дозволений, а традиційна шотландська страва — ні.

До промокампанії також долучили жарт шотландсько-американського коміка Крейга Фергюсона, який колись описав гаґіс як «хот-дог із поганим піарником».

Чемпіонат світу з футболу 2026 року стартує 11 червня у Мехіко, матчі проходитимуть у США, Канаді та Мексиці.

Фото: Jonathunder / Wikimedia Commons
