Фільм «Мандалорець і Ґроґу» показав один із найгірших стартів у прокаті в історії «Зоряних війн»

Новий фільм «Мандалорець і Ґроґу» очолив американський прокат, але старт виявився одним із найслабших для фільмів франшизи «Зоряні війни» після переходу під контроль The Walt Disney Company, пише The Guardian.

За чотириденний вікенд до Дня пам’яті у США стрічка зібрала $102 мільйони у домашньому прокаті та $165 мільйони у світі. Це нижче навіть за результати стрічки «Соло: Зоряні війни. Історія», який до цього вважався головним касовим провалом нової ери Star Wars.

У 2018 році «Соло» стартував із $103 мільйонів у США та $171 мільйон у світі без врахування інфляції. Якщо перевести ці цифри на сучасні гроші, старт «Соло» був би помітно вищим за результати нового фільму.

Втім, ситуація для Disney не така критична. Якщо бюджет «Соло» сягав приблизно $275 мільйонів, то виробництво «Мандалорця і Ґроґу» коштувало близько $165 мільйонів. Тому аналітики вважають, що стрічка все ще може вийти у плюс завдяки мерчу і подальшим касовим зборам.

Головними героями фільму стали Дін Джарін у виконанні Педро Паскаля та його компаньйон Ґроґу, більш відомий як Малюк Йода. Серіал «Мандалорець» став одним із найбільших хітів Disney+, а компанія продала понад 13 мільйонів іграшок із Ґроґу з моменту запуску шоу у 2019 році.

Після фільму «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» 2019 року Disney поставила кінорелізи франшизи на паузу через перенасичення ринку. При цьому телевізійні проєкти за «Зоряними війнами» почуваються значно краще. Окрім «Мандалорця», хороші відгуки та високі перегляди отримав «Андор». Натомість «Книга Боби Фетта», «Обі-Ван Кенобі» і «Аколіт» не стали великими хітами.

Наступним великим фільмом франшизи стане «Зоряні війни: Зоряний винищувач» з Райаном Ґослінгом у головній ролі. Прем’єра запланована на травень 2027 року.