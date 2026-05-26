Ferrari представила свій перший електрокар — його створили разом із ексдизайнером Apple

Італійський виробник люксових суперкарів Ferrari офіційно презентував свій перший повністю електричний автомобіль. Новинка отримала назву Luce, що в перекладі з італійської означає «світло», а її вартість складе близько $640 тисяч.

Цей автомобіль повністю руйнує традиційні візуальні канони бренду. Його розробили у колаборації з агентством LoveFrom, яке заснував колишній головний дизайнер Apple Джонатан Айв.

Генеральний директор компанії Бенедетто Вінья розповів на презентації в Римі, що на розробку моделі пішло п'ять років. Раніше бренд категорично відкидав ідею створення чистих електромобілів, фокусуючись виключно на бензинових авто та гібридах.

Luce оснащений чотирма електродвигунами власного виробництва Ferrari — по одному на кожне колесо. Це дає йому змогу розганятися до 96 км/год усього за 2,5 секунди. Електрокар став першим в історії Ferrari п'ятимісним авто.

Презентація новинки викликала справжній розкол і палкі дискусії у соцмережах, зазначає BBC. Частина фанатів та експертів розкритикувала бренд за відмову від класичного стилю. Користувачі в X порівнюють реліз із нещодавнім скандальним ребрендингом Jaguar, заявляючи, що такий дизайн — це «прямий шлях на сміттєзвалище». Водночас інша частина спільноти у захваті від релізу. Прихильники називають Luce абсолютним майстер-класом у дизайні та грою на випередження, яка повністю змінює правила ринку.

Шеф-дизайнер Ferrari Флавіо Манцоні зазначив, що критика є природною частиною інноваційного процесу. Він визнав, що концепт електричного Ferrari з абсолютно новим силуетом є «поляризуючим», проте висловив упевненість, що вже за кілька місяців люди гідно оцінять цю роботу. При цьому в компанії заспокоїли консерваторів: Ferrari продовжить випускати традиційні бензинові та гібридні моделі разом із лінійкою EV.

Запуск Luce відбувається на тлі того, як інші гіганти індустрії навпаки згортають свої електромобільні програми. Через низький попит на люксові електрокари, регуляторні зміни у США та жорстку конкуренцію з боку дешевших китайських брендів, Lamborghini та Porsche вже скоротили свої EV-плани, зробивши ставку на гібриди.

Ferrari залишається найдорожчим автовиробником у Європі завдяки своїй стратегії ексклюзивності, хоча за останній рік акції компанії також просіли на 25% через загальне падіння світового попиту на товари розкоші.