Артем Черничко 26 травня 2026
Кияни вимагають знести скандальний недобуд над швидкісним трамваєм — петиція набрала підписи

На сайті Київради петиція з вимогою демонтувати конструкції замороженого ТЦ «Апрель-2» (April City) та відновити повноцінну роботу станції швидкісного трамваю «Кільцева дорога» у Святошинському районі набрала необхідні 6 тисяч голосів. Наразі звернення очікує на офіційну відповідь від міської влади.

Авторка звернення Оксана Андрійчук закликає київську владу втрутитися в ситуацію і «припинити багаторічне приниження громади», яке триває вже понад 7,5 років через зупинку будівництва другої черги ТРЦ. За її словами, об'єкт перетворився на «іржавий символ безвідповідальності» та став прикладом захоплення стратегічного транспортного простору міста.

Нині кінцевою зупинкою швидкісного трамваю є «Жуля Верна» (колишня «Ромена Роллана»), оскільки повноцінний доступ до законної кінцевої станції «Кільцева дорога» фізично заблокований бетонними конструкціями комерційного об'єкта. У петиції зазначається, що тисячі пасажирів щодня змушені завершувати маршрут раніше та долати решту шляху пішки через захаращені паркани й темні тунелі.

Окрім блокування громадського транспорту, недобудова створила логістичні проблеми і для автомобілістів. Бетонні опори та тимчасові споруди забудовника фактично «вилізли» на проїжджу частину, утворивши постійне аварійне «пляшкове горло» на виїзді до Кільцевої дороги, де водії роками змушені стояти в заторах та маневрувати між стовпами.

Серед вимог петиції до КМДА зазначено негайний демонтаж недобудованих конструкцій «Апрель-2» безпосередньо над трамвайними коліями та станцією «Кільцева дорога». Також громада вимагає звільнити проїжджу частину проспекту від бетонних опор і парканів для відновлення проєктної ширини дороги, повністю відновити рух трамваю до його законної кінцевої зупинки та розірвати договори із забудовником через невиконання зобов’язань протягом понад семи років.

