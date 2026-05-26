У Києві планують чотири нові веломаршрути з центру до спальних районів

Протягом 2026–2027 років у столиці планують реалізувати чотири магістральні веломаршрути загальною протяжністю майже 50 кілометрів. Про це повідомили в КМДА з посиланням на «Київавтодор».

Нові велодоріжки мають з’єднати центр міста з чотирма великими житловими масивами — Троєщиною, Виноградарем, Теремками та Соломʼянкою.

Цього року комунальна корпорація планує розробити проєкти на будівництво цих маршрутів. Саму ж інфраструктуру планують повністю реалізувати та запустити протягом 2026–2027 років.

У «Київавтодорі» наголошують, що створення цілісної веломережі та популяризація альтернативного транспорту допоможе розвантажити столичні дороги від заторів, а також суттєво знизить рівень шкідливих викидів в атмосферу.

Нині під час розроблення проєктів на будівництво, реконструкцію та капремонти об’єктів транспортної інфраструктури, замовником яких є корпорація, обов’язково враховують улаштування звʼязної, безпечної і зручної велоінфраструктури.

Усі профільні закупівлі для розробки та будівництва маршрутів проводитимуть через електронну систему Prozorro для забезпечення відкритості процедур і ефективного використання бюджетних коштів.