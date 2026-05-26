Китай відправив у космос штучні ембріони, щоб дослідити розвиток людини поза Землею

Китай відправив на космічну станцію «Тяньгун» штучні ембріони, створені зі стовбурових клітин людини. Учені досліджують, як мікрогравітація впливає на ранній розвиток ембріона, пише Gizmodo.

Йдеться про ембріоноподібні структури — біологічні моделі, які імітують ранні етапи розвитку після запліднення. Вони не можуть розвинутися в окремий організм.

«Людський штучний ембріон створений із людських стовбурових клітин як вихідного матеріалу. Це не справжній людський ембріон і він не має здатності розвинутися в окремий організм. Однак він може бути моделлю для вивчення раннього розвитку людини», — пояснив керівник експерименту Юй Лецянь.

Зразки доставили на станцію 10 травня 2026 року вантажним кораблем «Тяньчжоу-10». Вони провели на низькій навколоземній орбіті близько п’яти днів, після чого їх заморозили для повернення на Землю та подальшого аналізу.

Експеримент проводять дослідники Китайської академії наук. Вони вивчають, як мікрогравітація впливає на критичні етапи раннього розвитку: прикріплення ембріона до стінки матки та формування шарів клітин, з яких надалі виникають тканини й органи.

Для цього використали два типи зразків. Частину вирощували на клітинах матки, щоб змоделювати етап прикріплення до її стінки. Інші помістили в мікрофлюїдні чипи, які імітують процес формування різних шарів клітин.

Паралельно такі самі зразки досліджували в лабораторії на Землі. Це дасть змогу порівняти, як моделі розвивалися в космосі та в земних умовах.

Період розвитку, який моделювали на орбіті, приблизно відповідає 14–21 дням після запліднення. На цьому етапі починають формуватися майбутні тканини й органи, а порушення можуть вплинути на подальший розвиток.

Науковці зазначають, що космічна радіація та мікрогравітація можуть пошкоджувати репродуктивні клітини і впливати на розвиток ембріона. Такі експерименти потрібні, щоб оцінити ризики для людей під час тривалого перебування в космосі та майбутніх місій на Місяць або Марс.