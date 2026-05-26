У Києві відбудеться благодійний фестиваль «Веган Вікенд» із музикою, медіа-артом та лекторієм

11–12 липня в Києві відбудеться одинадцятий благодійний фестиваль «Веган Вікенд» від ГО «Кожна Тварина». Цьогоріч локацією події вперше стане Keller на Кирилівській, 71, повідомили БЖ у команді фестивалю.

Тема нового «Веган Вікенду» — «Точки зору». Організатори досліджуватимуть, як різні істоти сприймають світ, і показуватимуть сенсорні світи тварин через музику, медіа-арт, лекції та експозицію.

У програмі — дві музичні сцени, медіа-арт, експозиція, лекторій, маркет, фудзона, відкрита розмова з представниками корпусу «Хартія», благодійний аукціон і активності за донат.

Музична частина матиме два напрями. На Live Stage звучатимуть прогресивний джаз, академічна електроакустика, експериментальний поп і постпанк. Тут виступлять Myshko Birchenko & Yevhen Puhachov, YUVÍ, Anton Kramer, Acid Mamba, Fuji Moodji, Stars and Mellow, «Зелінь Світу», Olena Karas, Алла Загайкевич, Сусанна Карпенко й Жанна Марчинська, а також Bunht.

Electronic Stage зосередиться на ембієнті, IDM, саунд-арті та електроніці. У лайнапі — Maryana Klochko, undo despot, tofudj, Hungry Boys, Demian Feriy, Symonenko, Native Outsider, Emil Asadow, Bryozone, Pogulyay і Kate Lizzerd.

Окремий акцент фестиваль робить на художній програмі. Концепцію «Точки зору» втілюватимуть через відео, цифрові роботи, світло, інсталяції та імерсивні формати. За задумом організаторів, простір має показати інші способи бачити й чути світ, де людське сприйняття є лише одним із фільтрів реальності.

Від першого фестивалю 100% коштів із події передають на підтримку Сил оборони. За десять попередніх «Веган Вікендів» організатори зібрали 4 385 940 гривень. Цьогоріч кошти спрямують до корпусу «Хартія» та на проєкт веган-пайків для військових.

Квитки-донати доступні на сайті фестивалю. Їхня вартість зростатиме ближче до події.