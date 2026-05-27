У Spotify з’являться аудіоверсії статей Vogue, Rolling Stone і Billboard

Компанія Spotify почала тестувати новий формат Articles — озвучені версії великих журнальних матеріалів. Про це вона повідомила на офіційному сайті.

Аудіостатті з’являться в застосунку поряд із музикою, подкастами та аудіокнигами. На старті користувачам доступні понад 650 англомовних матеріалів із видань Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, WIRED, Vanity Fair і Pitchfork. Добірку підготувала внутрішня команда Spotify Audiobooks.

Новий формат працюватиме в країнах, де доступні аудіокниги Spotify. В Україні аудіокниги в межах Premium наразі не доступні, тому Articles, ймовірно, поки що не з’явиться для українських користувачів.

Кожна озвучена стаття триватиме менш ніж дві години. Premium-користувачі зможуть слухати їх у межах щомісячного ліміту на аудіокниги. Користувачі без підписки зможуть купувати окремі матеріали за $1,99.

У Spotify пояснюють, що Articles має стати продовженням аудіоконтенту, за яким користувачі вже приходять у сервіс. За словами керівниці з ліцензування Spotify Audiobooks Коллін Прендергаст, коротші аудіоматеріали можуть допомогти слухачам поступово звикати до довших форматів, зокрема аудіокниг.

За даними TechCrunch, для озвучення Spotify використовує людські голоси й технології ШІ. Матеріали, озвучені цифровим голосом, мають отримати відповідне маркування.

У компанії також розраховують, що завдяки рекомендаціям і персоналізації медіапартнери зможуть показувати свої матеріали слухачам, яким вони можуть бути цікаві.

Spotify запустив аудіокниги трохи більш як два роки тому. Відтоді цей напрям розширили на 22 ринки, а кількість годин прослуховування зросла на 60% рік до року.