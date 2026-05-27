Помер оскароносний художник із костюмів Альберт Вольський: серед його робіт — «Бріолін» і «Бердмен»

У віці 95 років помер американський художник із костюмів Альберт Вольський, який отримав два «Оскари» за фільми «Весь цей джаз» і «Багсі». Про це повідомив The Hollywood Reporter із посиланням на племінницю митця Марісу Вольську.

Вольський помер у суботу у своєму будинку в районі Голлівуд-Гіллз.

За кар’єру митець отримав сім номінацій на премію «Оскар» за дизайн костюмів. Серед його робіт — «Вибір Софії», «Подорож Нетті Ґанн», «Іграшки», «Крізь Всесвіт», «Життя спочатку», «Вам лист», «Наречена-втікачка», «Проклятий шлях», «Маньчжурський кандидат», «Бердмен» і «До зірок».

Один із найвідоміших образів, створених Вольським, — фінальний костюм Олівії Ньютон-Джон у мюзиклі «Бріолін»: чорні обтислі штани та шкіряна куртка. Цей образ став одним із найупізнаваніших у фільмі.

Вольський кілька разів працював із режисером Бобом Фоссом. Їхньою першою спільною роботою став фільм «Ленні» з Дастіном Гоффманом у ролі коміка Ленні Брюса. Сам Вольський називав цю стрічку однією з найважливіших у своїй кар’єрі.

Пізніше художник створив костюми для напівавтобіографічного мюзиклу Фосса «Весь цей джаз», який приніс йому перший «Оскар». Другу статуетку Вольський отримав за «Багсі» Баррі Левінсона — фільм про 1940-ві, для якого працював із вечірніми сукнями, смокінгами, шовковими сорочками та атласними краватками.

Волський також 11 разів співпрацював із режисером Полом Мазурським. Серед їхніх спільних фільмів — «Гаррі і Тонто», «Незаміжня жінка», «Наступна зупинка — Ґрінвіч-Віллидж», «Москва на Гудзоні», «Без гроша у Беверлі-Гіллз» та «Вороги: історія кохання».

Окрім роботи в кіно, Вольський працював у театрі. Кар’єру він починав у нью-йоркських постановках, а згодом створював костюми для бродвейських вистав, як-от «Покоління», «Сонячні хлопці» і «Спадкоємиця». За костюми до ревівалу «Спадкоємиці» у 2013 році він отримав номінацію на премію «Тоні».

Альберт Вольський народився в Парижі 24 листопада 1930 року. Під час Другої світової війни його родина переїхала до США. Він виріс у Нью-Йорку й закінчив Сіті-коледж. Останньою роботою Вольського в кіно став фільм «Амстердам» 2022 року.