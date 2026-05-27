Стівен Колбер запустив власний YouTube-канал після закриття його вечірнього шоу на ТБ

Американський комік і телеведучий Стівен Колбер, чиє культове вечірнє шоу нещодавно закрили, запустив власний канал на YouTube, який уже зібрав понад 160 тисяч підписників. Про це пише The Guardian.

Дебютом на каналі стало годинне відео під назвою «Only In Monroe --- May 22, 2026». У ньому 62-річний комік з’явився в ефірі регіонального кабельного телебачення маленького містечка Монро у штаті Мічиган. Колбер іронічно пожартував, що для нього цілих 23 години без телебачення були «нестерпними», тому він радий виступити на локальному каналі, поки його теж не викупив медіаконгломерат Paramount.

Попри скромний статус регіонального медіа, випуск виявився по-справжньому зірковим. В епізоді знялися актор Джефф Деніелс і репер Емінем, а музичний супровід для програми створив лідер гурту The White Stripes Джек Вайт. Також у відео з’явився актор Стів Бушемі — він знявся в іронічній рекламі місцевої забігайлівки Buscemi’s Pizza and Subs.

Поява Колбера на регіональному каналі одразу викликала хвилю репостів у соцмережах. Телекомпанія CBS спершу спробувала заблокувати поширення відео, масово розсилаючи скарги на порушення авторських прав користувачам Х та інших платформ. Це спровокувало хвилю обурення в мережі — медіагіганта звинуватили у цензурі та спробах «заглушити» Колбера.

Під тиском критики керівництво CBS дало задній хід. У компанії заявили, що цей випуск насправді був профінансований CBS Studios і опублікований на YouTube-каналі Стівена Колбера у колаборації з локальним медіа міста Монро.

Рішення CBS закрити шоу оголосили ще в липні 2025 року — через кілька днів після того, як Колбер розкритикував материнську компанію Paramount за угоду з Дональдом Трампом на $16 мільйонів. Через це частина глядачів та медіа пов’язували закриття програми з політичним тиском.