Верховний суд Італії виніс вердикт у справі туристки проти п'ятизіркового готелю — усе через склянку води

Просте прохання туристки принести склянку водопровідної води в ресторані готелю в італійських Доломітових Альпах переросло в тривалу юридичну сагу. Крапку в історії поставив Касаційний суд Італії, який постановив: подача води з-під крана не є невіддільним правом споживача. Про це пише The Guardian.

Історія розпочалася ще під час різдвяних канікул 2019 року. Жінка відпочивала у п’ятизірковому готелі на гірськолижному курорті Корвара-ін-Бадія. Вона забронювала проживання за системою «напівпансіон», де вечерю включено у вартість, але за будь-які напої доводилося платити окремо.

Під час кожної вечері жінка наполегливо просила офіціантів принести їй звичайну воду з-під крана і навіть пропонувала за неї заплатити. Проте адміністрація готелю щоразу відмовляла. Натомість щовечора на її столі з’являлася пляшка мінеральної води об'ємом 0,75 літра вартістю €7.

Обурена клієнтка вирішила судитися з готелем. У своєму позові вона апелювала до того, що вода є «природним ресурсом і загальним правом людини», а її безкоштовне надання в мінімально необхідній кількості має бути гарантованим. На думку жінки, вода з-під крана є такою самою обов’язковою частиною сервісу в готелі чи ресторані, як «чисте простирадло на ліжку, тепла кімната чи мило у ванній». За завдані збитки та емоційний стрес вона вимагала компенсацію у розмірі €2700.

Суди першої та другої інстанцій позов відхилили, після чого жінка дійшла до Верховного суду. Вища інстанція підтвердила рішення попередніх судів і наголосила, що в законодавстві Італії немає жодної норми, яка б зобов'язувала рестораторів чи готельєрів безкоштовно подавати клієнтам воду з-під крана.

В Італії прохання принести безкоштовну водопровідну воду в ресторані традиційно вважається порушенням етикету, особливо якщо офіціант уже запропонував вибір між пляшковою газованою чи негазованою водою. Втім, місцеві медіа зазначають, що останнім часом європейські туристи стають сміливішими у своїх вимогах — так вони намагаються уникати використання зайвого пластику, через що дедалі більше ресторанів переходять на подачу власної фільтрованої води.