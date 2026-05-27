Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

У Львові планують показати японську оперу з андроїдом у головній ролі

Ірина Маймур 27 травня 2026
951

До Львова планують привезти японську Android Opera «Maria» — футуристичну оперу, де головною виконавицею є андроїд. Показ хочуть провести в жовтні 2026 року, повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Якщо проєкт реалізують, Львів може стати першим містом в Україні, де покажуть Android Opera «Maria». Це робота японського композитора Кейїчіро Шібуї, яку вже представляли в Японії, Німеччині, Франції та ОАЕ.

Опера поєднує оркестр, електронну музику, фортепіано, візуальне мистецтво та буддійський спів шьомьо — традицію, якій понад 1200 років. Центральний персонаж проєкту — андроїд Марія, створена за образом покійної дружини композитора, яка мала українсько-єврейське походження.

Через музику й технології Android Opera «Maria» «говорить про пам’ять, втрату та співіснування людини з технологіями».

Про можливий показ у Львові йшлося під час пресконференції в Токіо. У ній взяли участь директорка Інституту стратегії культури Юлія Хомчин та артдиректор Інституту Богдан Шумилович. Після їхньої поїздки в Японію та перемов із Кейїчіро Шібуєю у Львова з’явився шанс прийняти оперу.

В Інституті стратегії культури розповіли, що ідея привезти Android Opera до Львова виникла під час роботи над заявкою міста на конкурс «Європейська столиця культури 2030». Проєкт став частиною концепції «Відповідальність бути», пов’язаної з темами пам’яті, втрати, мистецтва й технологій.

Візит української делегації до Японії відбувся на запрошення компанії ATAK за підтримки EU-Japan Fest — міжнародної організації, яка понад 30 років розвиває культурну співпрацю між Європою та Японією.

Львів став першим українським містом, яке взяло участь у конкурсі «Європейська столиця культури». Титул ЄСК 2030 отримало чорногорське місто Никшич із концепцією Open City / «Відкрите місто». Попри це, Львів продовжує реалізовувати частину проєктів, напрацьованих для конкурсу. Серед напрямів — культурна дипломатія, робота з пам’яттю, інноваційне мистецтво та проєкти на перетині мистецтва й ментального здоров’я.

Фото: Львівська міська рада
Мітки
Новини
Читайте також
Автора коміксів Стена Лі «воскресять» за допомогою ШІ — сценарист озвучуватиме книги У Тайвані відкрили найдовший у світі асиметричний вантовий міст До Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії на автобусі-кабріолеті Студія A24 випустила перший трейлер фільму, у якому Роберт Паттінсон зіграє ловця педофілів
Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: як пройшов OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 38 23 травня 2026 «Ніжний монстр» Марі Кройцер: фільм, який розділив каннських глядачів 22 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.