Верховна Рада запровадила нове свято — День української музики

Верховна Рада України ухвалила постанову про запровадження Дня української музики. Нове свято відзначатимуть щороку у третю суботу вересня.

У такий спосіб планують відзначити внесок українських музикантів, виконавців і всієї музичної індустрії у розвиток культури, а також підтримати український культурний простір під час війни з Росією.

Дату обрали не випадково, вона пов’язана з фестивалем «Червона рута», який у 1989 році став однією з ключових подій для сучасної української музики та відкрив нову хвилю української сцени. Фестиваль відбувається кожні два роки і донині.

Голова підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко заявив, що українська музика сьогодні — це не лише про мистецтво, а й про культурний та інформаційний спротив.

За його словами, з ідеєю створити окремий День української музики до депутатів звернулися представники музичної індустрії, зокрема Українська агенція з авторських та суміжних прав. Вони наголошували, що музична спільнота має отримати власний день для підтримки української сцени й розвитку галузі.