Історичну трамвайну підстанцію в Миколаєві хочуть перетворити на культурний простір

У Миколаєві планують ревіталізувати історичну трамвайну підстанцію на вулиці Соборній, 8-А та створити там культурно-освітній простір «Музей міста». Проєкт також передбачає відкриття туристично-інформаційного центру.

Ініціативу розробила Агенція розвитку Миколаєва. Проєкт отримав підтримку міжнародних партнерів у межах пілотної школи «Культура у відновленні».

Миколаїв увійшов до переліку 11 українських громад, які першими підготували проєкти за принципами культурно-чутливого відновлення. Цей підхід поєднує інфраструктурні рішення з увагою до історії, локальної ідентичності, пам’яті та потреб громади.

Проєкт ревіталізації трамвайної підстанції увійшов до чотирьох ініціатив, які отримали підтримку для подальшої реалізації. Його також внесли до державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM. Вартість проєкту становить 11 131 153 гривень.

У будівлі планують відреставрувати фасад і покрівлю, відремонтувати внутрішні приміщення та створити інклюзивний простір. У майбутньому «Музей міста» має розповідати про історію підстанції, розвиток міського транспорту й архітектурну спадщину Миколаєва.

Крім того, у просторі хочуть облаштувати мультимедійну кімнату, зони для лекцій, воркшопів і виставок, а також туристично-інформаційний центр.

Історичну трамвайну підстанцію збудували у 1913–1916 роках біля ринку Привоз, коли Миколаїв переходив на електричні трамваї. Будівля живила рухомий склад і водночас слугувала пасажирським павільйоном із навісом-зупинкою.

Споруду звели із черепашнику в стилях модерн і промислова неоготика. Фасад оздобили емальованою плиткою «під цеглу», пілястрами та фігурною кладкою, а високі вікна забезпечували освітлення і вентиляцію машинних залів.

За прямим призначенням підстанція працювала до 1933 року. У 1970-х її ледь не знесли під час планів розширення проспекту, але будівлю вдалося зберегти. Згодом там працювали дитяче кафе «Садко», бар «Ассоль», офіси компанії «ЕкспоМиколаїв» і банківське відділення.

З 2019 року будівля стояла порожньою. У грудні 2025 року її повернули в комунальну власність Миколаївської міської територіальної громади.

Школу «Культура у відновленні» реалізують Міністерство культури України спільно з Міністерством розвитку громад та територій за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну» в співпраці з Харківською школою архітектури, Lanka.pro та ГО «Агенція відновлення та розвитку».