Помер Марк Джонсон — легенда вуличного скейтбордингу та засновник бренду Enjoi

Артем Черничко 27 травня 2026
У віці 49 років пішов із життя Марк Джонсон, американський професійний скейтбордист, чий винахідливий технічний стиль і креативність сформували сучасну культуру стритскейтингу. Про це повідомив профільний журнал Thrasher. Причину смерті наразі не розголошують.

«Він був одним із найталановитіших і найкреативніших людей, які коли-небудь ставали на скейтборд або просто йшли поруч із ним», — написав його давній друг і колега по цеху Луї Барлетта. Він додав, що бачив Марка нещодавно в Сан-Хосе — тоді той здавався абсолютно здоровим, тверезим і сповненим планів на майбутнє.

Марк Джонсон народився в Північній Кароліні у бідній родині й виріс у трейлері на околиці. Попри важке дитинство, він зміг переїхати до Каліфорнії та стати одним із головних облич світового скейтбордингу. На початку 2000-х років Джонсон заснував Enjoi — один із найвідоміших скейт-брендів тієї епохи, який виділявся своїм фірмовим гумором та естетикою.

Пік його визнання на національному та світовому рівнях припав на 2007 рік. Тоді Thrasher нагородив Джонсона титулом «Скейтбордист року» — найпрестижнішою відзнакою в індустрії. Того ж року його виступ у культовому скейт-відео «Fully Flared» від бренду Lakai став еталонним: скейтери по всьому світу буквально покадрово розбирали його трюки.

Окрім спортивних досягнень, Джонсон був відомий своєю нетиповою для індустрії відвертістю. Він відкрито говорив про фінансовий та емоційний тиск на професійних спортсменів, короткоплинність кар'єри у стриткультурі, а також про свою тривалу боротьбу з алкогольною залежністю та шлях до повного одужання.

«Він говорив мені, що хоче, аби його пам'ятали за його скейтбординг, а не за його помилки чи невдачі. Він зміг вирватися з бідності, об'їхав увесь світ і вплинув на стільки життів», — згадує Луї Барлетта.

