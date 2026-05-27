У Києві один із корпусів «Охматдиту» внесли до Держреєстру пам’яток України

Ірина Маймур 27 травня 2026
Один із корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у Києві внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Про це йдеться в наказі Міністерства культури та стратегічних комунікацій № 608 від 26 травня 2026 року.

Статус об’єкта культурної спадщини місцевого значення отримала «Амбулаторія безкоштовної лікарні 1899–1901 років» на вулиці В’ячеслава Чорновола, 28/1. Нині в цій будівлі розташований корпус № 9 лікарні «Охматдит».

Це колишня амбулаторія безкоштовної лікарні, яку наприкінці XIX століття створили для чорноробів і незаможних. Лікарню побудували коштом київського підприємця та благодійника Ніколи Терещенка.

У фейсбук-спільноті «Клуб корінного киянина» раніше публікували фото інтер’єрів будівлі, зроблені у 2020 році. На них видно, що всередині частково збереглися історичні двері та вікна з фурнітурою, огородження сходів і автентична метласька плитка на підлозі. Також у корпусі є рельєфи та вітражі, створені вже в радянський період.

Будівля зазнала пошкоджень під час російської ракетної атаки на Київ 8 липня 2024 року. Тоді росіяни вдарили по дитячій лікарні «Охматдит» ракетою Х-101.

Історичні елементи інтер’єру збереглися після обстрілу, однак частину вітражів було пошкоджено — особливо ті, що розташовані всередині купола. Питання їхньої реставрації досі не вирішене.

Фото: Юлія Мельник; Prymasal / Wikimedia Commons
