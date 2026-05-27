Творець фільму «Смерть Сталіна» напише сценарій для нової частини «Пригод Паддінгтона»

Нова пригода Паддінгтона може стати значно саркастичнішою — сценарій четвертого фільму про ведмедика напише Армандо Іаннуччі, автор політичних сатир «Смерть Сталіна» і «Гуща подій».

Як повідомляє Variety, над сценарієм Іаннуччі працюватиме разом зі своїм давнім співавтором Саймоном Блеквеллом.

Іаннуччі найбільше відомий своїми їдкими політичними комедіями. Для "Гущі подій" він створив персонажа Малкольма Такера — грубого політтехнолога у виконанні Пітера Капальді. Також він був одним із творців сатиричного персонажа Алана Партріджа.

Поки деталей нового фільму небагато. Раніше керівниця Studiocanal Анна Марш лише заявляла, що до роботи залучили всесвітньо відомих комедійних сценаристів.

Також Variety пише, що режисер третього фільму «Пригоди Паддінгтона в Перу» Дугал Вілсон веде переговори про повернення до франшизи.

Серія фільмів про Паддінгтона вже зібрала понад $800 мільйонів у світовому прокаті. А «Пригоди Паддінгтона 2» певний час взагалі залишався найкраще оціненим фільмом в історії сервісу Rotten Tomatoes.