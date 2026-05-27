Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Сценарист «Сімпсонів», який «передбачив» прихід Трампа, балотується у президенти США

Артем Черничко 27 травня 2026
441

Ден Гріні, лауреат премії «Еммі» та сценарист культового анімаційного серіалу «Сімпсони», офіційно оголосив про свою участь у президентських перегонах у США на виборах 2028 року. Саме він свого часу написав епізод, який приніс шоу репутацію «пророчого», повідомляє People.

Мова йде про серію «Bart To The Future» («Барт у майбутньому»), яка вийшла на екрани 2000 року — за 16 років до того, як Дональд Трамп очолив Білий дім. За сюжетом, Ліза Сімпсон стає президенткою США і під час наради в Овальному кабінеті каже своїм радникам: «Як ви знаєте, ми успадкували чималу бюджетну кризу після президента Трампа».

Прев'ю відео

Тепер Гріні вирішив повторити шлях свого колишнього персонажа. Про висунення своєї кандидатури він заявив у досить екстравагантному відео в Instagram.

Спершу чотириразовий володар «Еммі» з'являється у кадрі в костюмі чарівника та називає себе «самопроголошеним пророком», критикуючи сучасну американську політичну систему.

«Трамп, Венс, мільярдери, кар'єристи та боягузи в обох партіях повернулися спиною до США. Гроші, влада і безпека — для них, але не для вас. В Америці уряд має працювати для всіх: демократія для всіх, підзвітність для всіх, процвітання для всіх. Ми маємо це повернути. Я б радий допомогти, але я не юрист. Я просто самопроголошений пророк... який ходив до юридичної школи, закінчив її, склав іспит... Заждіть! Я ж юрист!», — каже Гріні у відео.

Після цього він скидає мантію чарівника, під якою виявляється класичний діловий костюм, і додає: «До біса все, я можу бути політиком. Я балотуюся в президенти. Моя платформа: Америка для всіх. Зробімо це».

Попри всю комічність анонсу, Ден Гріні став одним із перших, хто офіційно відкрив передвиборчу кампанію 2028 року. Згідно з офіційним пресрелізом його штабу, комедійний автор планує просувати прогресивні реформи: відновлення демократичних норм, запровадження загального медичного страхування та підтримку екологічної програми «Новий зелений курс» (Green New Deal). Його головне гасло — побудова Америки, яка працює на користь кожного громадянина.

Мітки
Новини
Читайте також
Автора коміксів Стена Лі «воскресять» за допомогою ШІ — сценарист озвучуватиме книги У Тайвані відкрили найдовший у світі асиметричний вантовий міст До Дня Києва у столиці проведуть безкоштовні екскурсії на автобусі-кабріолеті Студія A24 випустила перший трейлер фільму, у якому Роберт Паттінсон зіграє ловця педофілів
Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: як пройшов OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 38 23 травня 2026 «Ніжний монстр» Марі Кройцер: фільм, який розділив каннських глядачів 22 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.