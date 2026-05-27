Сценарист «Сімпсонів», який «передбачив» прихід Трампа, балотується у президенти США

Ден Гріні, лауреат премії «Еммі» та сценарист культового анімаційного серіалу «Сімпсони», офіційно оголосив про свою участь у президентських перегонах у США на виборах 2028 року. Саме він свого часу написав епізод, який приніс шоу репутацію «пророчого», повідомляє People.

Мова йде про серію «Bart To The Future» («Барт у майбутньому»), яка вийшла на екрани 2000 року — за 16 років до того, як Дональд Трамп очолив Білий дім. За сюжетом, Ліза Сімпсон стає президенткою США і під час наради в Овальному кабінеті каже своїм радникам: «Як ви знаєте, ми успадкували чималу бюджетну кризу після президента Трампа».

Тепер Гріні вирішив повторити шлях свого колишнього персонажа. Про висунення своєї кандидатури він заявив у досить екстравагантному відео в Instagram.

Спершу чотириразовий володар «Еммі» з'являється у кадрі в костюмі чарівника та називає себе «самопроголошеним пророком», критикуючи сучасну американську політичну систему.

«Трамп, Венс, мільярдери, кар'єристи та боягузи в обох партіях повернулися спиною до США. Гроші, влада і безпека — для них, але не для вас. В Америці уряд має працювати для всіх: демократія для всіх, підзвітність для всіх, процвітання для всіх. Ми маємо це повернути. Я б радий допомогти, але я не юрист. Я просто самопроголошений пророк... який ходив до юридичної школи, закінчив її, склав іспит... Заждіть! Я ж юрист!», — каже Гріні у відео.

Після цього він скидає мантію чарівника, під якою виявляється класичний діловий костюм, і додає: «До біса все, я можу бути політиком. Я балотуюся в президенти. Моя платформа: Америка для всіх. Зробімо це».

Попри всю комічність анонсу, Ден Гріні став одним із перших, хто офіційно відкрив передвиборчу кампанію 2028 року. Згідно з офіційним пресрелізом його штабу, комедійний автор планує просувати прогресивні реформи: відновлення демократичних норм, запровадження загального медичного страхування та підтримку екологічної програми «Новий зелений курс» (Green New Deal). Його головне гасло — побудова Америки, яка працює на користь кожного громадянина.