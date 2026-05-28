Apple розробляє функцію, яка автоматично блокуватиме iPhone у разі викрадення з рук

Компанія Apple розробляє нову функцію безпеки для iPhone, яка автоматично блокуватиме пристрій, якщо система визначить, що його вирвали з руки користувача. Про це пише 9to5Mac.

Функцію ще офіційно не анонсували. За даними видання, згадки про неї знайшли в коді iOS, що свідчить про активну розробку.

Нова можливість має посилити захист у випадках, коли iPhone викрадають уже розблокованим. У такій ситуації частина наявних інструментів безпеки — Find My, Activation Lock і Stolen Device Protection — може бути менш ефективною, бо зловмисник одразу отримує доступ до відкритого пристрою.

За принципом роботи функція буде схожа на Theft Detection Lock в Android. iPhone аналізуватиме кілька сигналів, зокрема дані акселерометра, щоб визначити різкий рух, характерний для викрадення з рук. Система також може враховувати відстань до підключеного Apple Watch.

Крім цього, функція братиме до уваги правила, схожі на Stolen Device Protection: чи під’єднаний iPhone до знайомої Wi-Fi-мережі та чи перебуває він у звичній локації, наприклад удома або на роботі.

Якщо ці умови вказуватимуть, що пристрій могли викрасти в незнайомому місці, iPhone автоматично заблокується. Також система може обмежити доступ до розділів, які вже захищає Stolen Device Protection.

Наразі невідомо, коли Apple офіційно представить цю функцію. Ймовірно, вона може з’явитися в одному з майбутніх оновлень iOS.