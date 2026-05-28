Кіану Рівз попросив суд США пом'якшити вирок режисеру, який вкрав $11 мільйонів у Netflix

Іван Назаренко 28 травня 2026
Кіану Рівз попросив суд проявити поблажливість до режисера Карла Рінша, якого визнали винним у шахрайстві з $11 мільйонами від Netflix, пише Variety.

У листі до федерального судді Джеда Ракоффа актор назвав Рінша винятковим митцем і закликав проявити до нього милосердя та поблажливість під час винесення вироку.

Рінша засудили у грудні за кількома федеральними статтями, зокрема про шахрайство, відмивання грошей і незаконні фінансові операції. За версією прокуратури, режисер витрачав кошти Netflix, виділені на науково-фантастичний серіал «White Horse», на розкішні покупки — дорогі авто, преміальні матраци та криптовалютні інвестиції. Сам серіал так і не вийшов.

Кіану Рівз працював із Ріншем над фільмом «47 Ронін», а згодом став його наставником та одним із перших інвесторів «White Horse». У листі актор зазначив, що не є психологом чи терапевтом, але спробував пояснити поведінку режисера як творчого колеги.

За словами Рівза, Рінш схильний до самосаботажу, оскільки постійно намагався збільшити масштаб та амбіції проєктів понад початкові домовленості, через що й вступав у конфлікти з партнерами.

Вирок режисеру мають оголосити 29 червня. Прокуратура оприлюднить свої рекомендації щодо покарання до 16 червня. За федеральними нормами, Ріншу може загрожувати від 8 до 10 років ув’язнення, хоча захист просить про м’якший вирок, наголошуючи, що це його перший злочин і кар’єра режисера вже зруйнована.

Окрім цього, суд, ймовірно, зобов’яже Рінша повернути Netflix $11 мільйонів компенсації. Компанія також вимагає ще $4,4 мільйона на покриття витрат на адвокатів.

Фото: Raph_PH / Wikimedia Commons
