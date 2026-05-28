У Бангладеш буйвола на прізвисько «Дональд Трамп» урятували від жертвопринесення через ажіотаж у соцмережах

Ірина Маймур 28 травня 2026
У Бангладеш рідкісного буйвола-альбіноса на прізвисько «Дональд Трамп» врятували від ритуального жертвопринесення перед одним із головних мусульманських свят Ід аль-Адха. Про це пише Reuters.

Тварину вагою майже 700 кілограмів уже продали для жертвопринесення. В останній момент влада втрутилася через міркування безпеки та незвично високий суспільний інтерес.

Міністр внутрішніх справ Бангладеш Салахуддін Ахмед розпорядився не приносити буйвола в жертву, повернути гроші покупцеві та перевезти тварину до Національного зоопарку в Дацці.

Буйвол став популярним після того, як відео з ним поширилися в соцмережах. Тварину прозвали «Дональд Трамп» через характерний світлий чуб. За словами власника ферми Зіауддіна Мрідхи, прізвисько придумав його молодший брат, який помітив схожість.

Після вірусної популярності на ферму почали приїжджати люди, щоби побачити буйвола та сфотографуватися з ним. Власник каже, що тварина дуже лагідна й потребує особливого догляду, зокрема частого годування та регулярних купань.

Буйволи-альбіноси рідко трапляються в Бангладеш, де більшість худоби має темне забарвлення. Ймовірно, саме незвичний вигляд і вірусне прізвисько допомогли врятувати тварину.

Фото: Salahuddin AHMED / AFP
