Drinksetter Beermaster Сомельє в зелених штанях

Із пошкодженого росіянами музею Чорнобиля у Києві врятували 65 експонатів

Іван Назаренко 28 травня 2026
193
Із пошкодженого росіянами музею Чорнобиля у Києві врятували 65 експонатів

Із пошкодженого російським ракетним ударом Національного музею «Чорнобиль» у Києві вдалося врятувати близько 65 музейних експонатів. Про це повідомили працівники музею, які вже четвертий день розбирають завали після атаки.

За словами співробітників, артефакти дістали з розтрощеної експозиційної зали, засипаної уламками бетону. Так, наприклад, було знайдено печатку чорнобильського річкового порту. Серед руїн також знайшли фрагменти ракети, яка влучила у будівлю.

У музеї наголосили, що кожен врятований експонат став доказом того, що культуру неможливо поховати під бетоном.

Масований обстріл Києва та області стався 24 травня. Російські війська застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули троє людей, ще 92 дістали поранення, серед них — троє дітей. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район Києва, де ракета знищила під’їзд житлового будинку. Загалом пошкодження зафіксували на 49 локаціях міста.

Під удар також потрапили культурні установи, зокрема Національний художній музей України, Український дім, Житній ринок, Книгарня «Є», офіси Deutsche Welle та ARD, а також стадіон «Динамо».

Фото: Міністерство внутрішніх справ Україи
Мітки
Новини
Читайте також
Вийшла перша за 15 років гра про Джеймса Бонда — із саундтреком Лани Дель Рей Скелет тиранозавра рекса виставлять на аукціон — лот оцінюють у $20-30 мільйонів Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp У Бангладеш буйвола на прізвисько «Дональд Трамп» урятували від жертвопринесення через ажіотаж у соцмережах
Серіал «Бороуз» від творців «Дивних див» — дива не сталося 27 травня 2026 Карло Петріні — революціонер із мискою пасти 26 травня 2026 Свобода тіла, містика й танець: як пройшов OBERT.EVE у Києві 25 травня 2026 Подивіться на ці діорами з LEGO, що відтворюють знамениті сцени з кіно 25 травня 2026 Київські замальовки. Випуск 38 23 травня 2026 «Ніжний монстр» Марі Кройцер: фільм, який розділив каннських глядачів 22 травня 2026

© 2015…2026 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.