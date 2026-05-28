Із пошкодженого росіянами музею Чорнобиля у Києві врятували 65 експонатів

Із пошкодженого російським ракетним ударом Національного музею «Чорнобиль» у Києві вдалося врятувати близько 65 музейних експонатів. Про це повідомили працівники музею, які вже четвертий день розбирають завали після атаки.

За словами співробітників, артефакти дістали з розтрощеної експозиційної зали, засипаної уламками бетону. Так, наприклад, було знайдено печатку чорнобильського річкового порту. Серед руїн також знайшли фрагменти ракети, яка влучила у будівлю.

У музеї наголосили, що кожен врятований експонат став доказом того, що культуру неможливо поховати під бетоном.

Масований обстріл Києва та області стався 24 травня. Російські війська застосували ударні дрони, крилаті та балістичні ракети. У столиці загинули троє людей, ще 92 дістали поранення, серед них — троє дітей. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район Києва, де ракета знищила під’їзд житлового будинку. Загалом пошкодження зафіксували на 49 локаціях міста.

Під удар також потрапили культурні установи, зокрема Національний художній музей України, Український дім, Житній ринок, Книгарня «Є», офіси Deutsche Welle та ARD, а також стадіон «Динамо».