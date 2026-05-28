Meta запускає платні підписки для Instagram, Facebook і WhatsApp

Компанія Meta впроваджує платні підписки Plus для Instagram, Facebook і WhatsApp у всьому світі. Про це пише TechCrunch.

Instagram Plus і Facebook Plus коштуватимуть $3,99 на місяць, WhatsApp Plus — $2,99. Підписки відкриватимуть доступ до додаткових функцій, яких немає в базових версіях застосунків.

Instagram Plus і Facebook Plus зосереджені на кастомізації профілю, реакціях, сториз та аналітиці. Зокрема, користувачі зможуть бачити сукупні перегляди сториз, створювати більше списків аудиторій, довше тримати сториз активними, використовувати анімовані реакції Super Heart, кастомні іконки застосунку та шрифти для біо.

WhatsApp Plus буде орієнтований на персоналізацію повідомлень. У підписку ввійдуть теми оформлення, кастомні рингтони, більше закріплених чатів, налаштування списків і преміумстікери.

У Meta уточнюють, що нові Plus-плани не замінюють Meta Verified. Цей сервіс і надалі працюватиме як окрема пропозиція для верифікації, захисту від імітації та розширеної підтримки.

Паралельно компанія запускає бренд Meta One. Під ним тестуватимуть нові підписки для користувачів Meta AI, креаторів і бізнесу.

Для Meta AI компанія готує два плани: Meta One Plus за $7,99 на місяць і Meta One Premium за $19,99. Premium має дати більші ліміти для складних запитів, а також більше можливостей для генерації відео й зображень у застосунках Meta. Для менш активних користувачів Meta AI залишиться безплатним.

Тестування ШІ-планів стартує наступного місяця в Сінгапурі, Гватемалі та Болівії.

Окремо Meta тестуватиме професійні підписки для креаторів і бізнесу. Meta One Essential за $14,99 на місяць включатиме бейдж верифікації, захист від імітації та розширений блок посилань.

Meta One Advanced за $49,99 додасть інструменти просування у Facebook та Instagram, вищу видимість у пошуку, помітнішу кнопку Follow у Reels, автоматичні запрошення підписатися, розширену аналітику й інструменти керування акаунтом.

Професійні плани почнуть тестувати цього тижня в кількох країнах, зокрема Саудівській Аравії, Мароко, Таїланді та Бангладеш.

У Meta кажуть, що поки що експериментують з ШІ- та професійними підписками. Надалі компанія планує об’єднати різні платні можливості під Meta One і поступово додавати нові функції.