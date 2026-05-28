Вийшла перша за 15 років гра про Джеймса Бонда — із саундтреком Лани Дель Рей

Студія Amazon MGM Studios та розробник IO Interactive, відомий за серією ігор Hitman, офіційно випустили «007 First Light». Це перша гра у всесвіті Джеймса Бонда за останні 15 років, яка повністю переосмислює історію становлення легендарного агента, пише Variety.

Сюжет розповідає про 26-річного Бонда, який лише починає свій шлях і проходить жорстку програму підготовки в елітному підрозділі MI6. Геймери зможуть подолати з персонажем шлях від звичайного рекрута до професіонального шпигуна та взяти участь у його перших таємних операціях.

«Ми прагнули вшанувати неймовірну спадщину Бондіани, водночас створивши унікальний ігровий досвід. Це Бонд, який лише вчиться міцно стояти на ногах. Гравці зможуть розвиватися разом із ним, спостерігаючи за його становленням», — зазначив голова IO Interactive Хакан Абрак.

Офіційну тему для гри записала співачка Лана Дель Рей у співавторстві з Девідом Арнольдом, який створив музику до п'яти фільмів про Джеймса Бонда.

Персонажів гри озвучили відомі актори, серед яких Джемма Чан, Ленні Кравіц, Патрік Гібсон, Пріянга Берфорд та Алістер Маккензі.

Гра вже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S, а також для ПК на платформах Steam та Epic Games Store. Реліз для консолі Nintendo Switch 2 запланований на літо 2026 року.