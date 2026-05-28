У Львові під час відбудови музею Шухевича знайшли приміщення, яке могло бути криївкою

Під час відбудови музею Романа Шухевича у Львові виявили приміщення, яке могло бути криївкою. Його призначення тепер досліджують історики, повідомили у Львівській міській раді.

Знахідку виявили під час розбирання паркету для посилення фундаменту музею. Приміщення розташоване біля входу, обкладене каменем і має розміри приблизно 4 на 2,3 метра. Його глибина — майже 2 метри.

Коли приміщення знайшли, воно було повністю засипане землею. Під час розкопок археологи не виявили цінних історичних артефактів — лише предмети радянського періоду, зокрема старі пляшки та дрібні елементи.

Керуючий справами виконкому ЛМР Євген Бойко розповів, що, за свідченнями археологів, приміщення могло бути криївкою, яку Роман Шухевич використовував у безпекових цілях.

За його словами, у музеї вже була відома криївка між першим і другим поверхом — її також планують відновити. Нову знахідку можуть включити до майбутньої експозиції музею.

Виявлення приміщення дещо змістило графік робіт, оскільки археологам знадобився час для дослідження та висновків. Попри це, до кінця червня в музеї планують вибудувати стіни й накрити будівлю. До дня народження Романа Шухевича мають бути видні основні обриси відновленого музею.

Роботи з відбудови почали на початку березня 2026 року. Спершу на ділянці провели підготовчі роботи та вручну розчищали фундамент, адже музей є пам’яткою. Нині фундамент старої будівлі вже посилили.

Під час відновлення використовують цеглу, яку зберегли після руйнування і законсервували. Також місто замовило металевий каркас даху, який виготовлятимуть близько місяця. У музеї планують облаштувати укриття.

Після завершення робіт площа музею має майже подвоїтися, а його територія — збільшитися приблизно на 10 соток. Її планують використовувати як громадський простір для освітніх подій.

Проєкт відновлення має два етапи: відбудову знищеної будівлі музею з допоміжною спорудою та благоустрій території перед музеєм. Там планують відновити водойму, встановити вуличні меблі, облаштувати паркінг і впорядкувати простір біля пам’ятника Романові Шухевичу.

Над майбутньою експозицією працює ГО «Новий музей» спільно з історичним музеєм.

Музей Романа Шухевича в місцевості Білогорща було зруйновано російським обстрілом у ніч проти 1 січня 2024 року. У ЛМР зазначають, що це перший проєкт відновлення музею в Україні під час повномасштабної війни.

80% необхідних коштів на відбудову виділила мережа ТЦ «ВАМ» та партнери. На облаштування експозиції зібрали понад 3 мільйони гривень завдяки благодійним внескам, тематичним зборам і акціям. До збору також долучався Олександр Усик, а реставрацію сходів підтримали партнери з Японії.