Галерея Avangarden до Дня Києва запускає виставку, артмаршрут і путівник містом

Артем Черничко 28 травня 2026
Столична галерея Avangarden анонсувала масштабний культурний проєкт до Дня Києва. Програма об’єднає виставку «Місто сили», новий формат міських прогулянок Kyiv Art Days та випуск путівника Kyiv Art Guide. Мета проєкту — об’єднати художників, музеї, галереї та міську спільноту навколо дослідження сучасного образу та архітектурного коду столиці. Про це БЖ повідомила команда галереї.

Центральною подією стане мультидисциплінарна експозиція «Місто сили» в галереї Avangarden на вулиці Січових Стрільців, 23-А. Проєкт досліджує Київ як простір пам’яті, культури та внутрішньої стійкості через живопис, фотографію, графіку, скульптуру і поезію. Експозиція об’єднає роботи українських митців різних поколінь. Серед них: Сергій Майдуков, Володимир Манжос (Waone), Олексій Кондаков, Олена Придувалова, сестри Фельдман, Сергій Базилєв, Олександр Гребенюк (Graphoman), Etching Room 1, Lisova 3 та інші автори.

Виставка триватиме з 28 травня до 27 липня 2026 року. Графік роботи: щодня з 10:00 до 22:00. Вхід вільний.

Продовженням проєкту стане дводенний культурний маршрут Kyiv Art Days, запланований на 30 та 31 травня. Ініціатива синхронізує провідні музеї, галереї та незалежні артпростори в межах одного святкового вікенду. Кожна з інституцій підготувала власну спецпрограму з відкриттям нових виставок, творчими зустрічами, перформансами і кураторськими екскурсіями.

До ініціативи долучилися Мистецький Арсенал, Музей Ханенків, Український Дім, Національний музей Тараса Шевченка, артпростір The Naked Room, «Я Галерея», артфундація «Дукат», Музей-майстерня АРВМ, Dymchuk Gallery, Stedley Art Foundation, галереї РА та Avangarden.

Спеціально до цієї події команда також випустить друковану і цифрову мистецькі мапи Kyiv Art Guide. Цей путівник об’єднає ключові музеї, галереї та незалежні артпростори із зеленими зонами столиці, пропонуючи містянам новий формат для натхненних культурних прогулянок.

Проєкт реалізовано за підтримки рекламно-комунікаційної групи Havas Village та фонду AIDA.

Фото: Avangarden
