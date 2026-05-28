Через російську атаку вдруге постраждав театр імені Миколи Куліша в Херсоні

Ірина Маймур 28 травня 2026
Російський дрон типу «Молнія» пошкодив будівлю Херсонського театру імені Миколи Куліша. Про це повідомив директор театру Олександр Книга.

За його словами, дрон близько 5-ї ранку влетів у вікно будівлі. Понівечено стіни, фасад та внутрішні приміщення. У момент атаки людей у театрі не було.

Нині там прибирають уламки та ліквідовують наслідки удару.

Це вже друге пошкодження театру через російські атаки. Минулого року в будівлі постраждали колона, вхідні двері та три вікна в театрі-кафе.

Херсонський театр імені Миколи Куліша — один із найбільших театрів півдня України. Із 1999 року він організовує театральний фестиваль «Мельпомена Таврії».

Після початку повномасштабного вторгнення театр продовжив працювати в інших містах України.

У березні 2022 року російські військові викрали директора театру Олександра Книгу. Згодом його відпустили, і він виїхав на підконтрольну Україні територію. Нині Книга продовжує очолювати театр.

Фото: Олександр Книга
