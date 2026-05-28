Вітрини Dior прикрасили сюрреалістичні скульптури британського митця

Британський митець Алекс Чіннек, відомий своїми масштабними оптичними ілюзіями та архітектурними містифікаціями, розробив серію з 14 сюрреалістичних скульптур для флагманських магазинів House of Dior у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі. Автор переосмислив звичні елементи американського вуличного пейзажу у своєму фірмовому стилі, «зав'язавши» їх у вузли, пише Dezeen.

Проєкт натхнений круїзною колекцією Dior Cruise 2026, яку бренд презентував у Лос-Анджелесі під керівництвом нового креативного директора Джонатана Андерсона. Концепція шоу базувалася на фантастичному кіносценарії, що відсилав до подорожі Крістіана Діора у Каліфорнію 1947 року та його бачення «американської мрії».

Для вітрин на Мангеттені, на розі 57-ї вулиці та Медісон-авеню у Нью-Йорку, Чіннек створив дев'ять скульптур, що обігрують відомі символи «міста, яке ніколи не спить». Перехожі можуть побачити закручені жовті таксі, вигнуті світлофори та вуличні годинники. Литі металеві ліхтарі митець зігнув у формі витончених бантів, які водночас підсвітлюють манекени в кутюрному вбранні від модного дому.

У Лос-Анджелесі, біля флагмана в Беверлі-Гіллз, п'ять артоб'єктів реінтерпретують класичні каліфорнійські сюжети. Зокрема, у вітринах з'явився скручений олдскульний червоний Cadillac, а один із вуличних ліхтарів романтично нахилився до землі, перетворившись на кінематографічну гойдалку.