Знайдені на смітнику котячі картини Луїса Вейна продали на аукціоні за £16 тисяч

Артем Черничко 28 травня 2026
Британська пара, яка побачила дві викинуті картини у будівельному сміттєвому контейнері під час прогулянки з собакою, продала їх на аукціоні Rogers Jones за £16 тисяч. Про це пише BBC.

Знахідка трапилася в графстві Пембрукшир. Подружжя, яке побажало залишитись анонімним, розповіло, що малюнки привернули їхню увагу, бо вони шукали милий подарунок для своєї невістки, яка обожнює котів. Згодом невістка повернула картини, і вони кілька років просто висіли на стіні в будинку пари. Подружжя часто жартувало, що колись ці роботи можуть чогось коштувати, але ніколи всерйоз не вірило в це.

Зрештою вони вирішили погуглити ім'я автора і були шоковані, дізнавшись, що Луїс Вейн — це всесвітньо відомий британський художник межі XIX–XX століть, який прославився своїми антропоморфними зображеннями котів. Про його долю у 2021 році навіть зняли біографічну драму «Котячі світи Луїса Вейна» з Бенедиктом Камбербетчем та Клер Фой у головних ролях.

За життя Луїс Вейн постійно мав фінансові труднощі й часто продавав свої малюнки за безцінь, проте згодом став одним із найвпливовіших графіків Британії. Ба більше, саме його ілюстраціям приписують кардинальну зміну ставлення британського суспільства до котів — адже завдяки його малюнкам цих тварин почали масово сприймати як домашніх улюбленців, а не лише як винищувачів гризунів.

Аукціоніст Бен Роджерс Джонс зазначив, що випадки, коли шедеври мистецтва знаходять на смітнику, трапляються вкрай рідко, але це не поодинока історія.

Зображення: Rogers Jones & Co Fine Art Auctioneers﻿
