«Найнепристойніший» геогліф Британії рятують від негоди — пам'ятка почала втрачати колір

У Британії почав блякнути знаменитий геогліф «Велетень із Серн-Еббас», також відомий як «Грубий чоловік». Це висічене на схилі пагорба зображення 55-метрового голого чоловіка з ерегованим пенісом та величезною палицею. Через сильні зливи крейдяний контур фігури вимивається, а сам силует швидко зеленіє й обростає мохом. Про це пише BBC.

Для порятунку геогліфа організація National Trust оголосила про його масштабне оновлення. Зазвичай реновацію проводять раз на десять років. Проте через кліматичні зміни пам'ятка зажадала допомоги вже за сім років після попередньої процедури. Ситуацію ускладнює й літня посуха, через яку краї крейдяних ліній залишаються незахищеними травою та легше руйнуються під час негоди.

Процес оновлення триватиме близько 15 днів. Приблизно 300 працівників та волонтерів вручну вигрібають стару крейду, після чого засипають у контури нову. Загалом на схил пагорба доведеться винести близько 17 тонн свіжої крейди.

Завдяки пожертвам National Trust викупив 138 гектарів землі навколо пам'ятки, щоб захистити місцеву екосистему.

Навколо походження велетня століттями точилися суперечки. Його вважали язичницьким символом родючості, зображенням римського Геркулеса або карикатурою XVII століття на полководця Олівера Кромвеля.

Нещодавнє дослідження Оксфордського університету свідчить, що геогліф висікли у пізньосаксонський період — між 700 та 1100 роками нашої ери. Він справді зображує Геркулеса і слугував місцем збору армій для боротьби з вікінгами.